Ληστεία στην Κηφισιά: Εσωτερική πληροφόρηση ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τους δυο ληστές των 180.000 ευρώ

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Τον πληροφοριοδότη των ληστών που άρπαξαν 180.000 ευρώ από τον ταμία γνωστής αλυσίδας γυμναστηρίων στην Κηφισιά αναζητά η Ασφάλεια Αττικής.

Διαβάστε επίσης

Τα μετρητά που κλάπηκαν ήταν οι εισπράξεις της επιχείρησης από εφτά διαφορετικά γυμναστήρια της ίδιας αλυσίδας σε όλη την Αθήνα και θα κατέληγαν στον τραπεζικό λογαριασμό της. Πώς, όμως, το δίδυμο των ληστών γνώριζε πότε, πού και σε ποιον έπρεπε να επιτεθούν για να πάρουν τη «χρυσή» λεία;

Το προφίλ των δύο συλληφθέντων

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το προφίλ των δύο συλληφθέντων παραπέμπει σε έμπειρα άτομα που γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν μία επίθεση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην επιχείρηση για τη σύλληψή τους συμμετείχαν άντρες της ΕΚΑΜ και αστυνομικοί σκύλοι.

Ο ένας από τους δύο, Έλληνας ηλικίας 37 ετών και σεσημασμένος για κλοπές οχημάτων, φέρεται να χρησιμοποίησε στη ληστεία σκούτερ ιδιοκτησίας του, το οποίο βρέθηκε στην έφοδο των αστυνομικών στο σπίτι του. Στο χώρο αποσκευών εντοπίστηκε ένα gps tracker. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην ίδια έρευνα βρέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε κατά τη διάπραξη της επίθεσης, πολλά κινητά τηλέφωνα, δύο ακόμα gps tracker, το υπερπολυτελές αυτοκίνητο που αγόρασε μετά τη ληστεία, ένας σκελετός σκούτερ (για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το Μάρτιο του 2024 από το Περιστέρι) και ένα ακόμα μηχανάκι που είχε κλαπεί πέρυσι από τη Νέα Σμύρνη.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο σπίτι του 36χρονου συνεργού του, ο τελευταίος στη θέα των αστυνομικών έτρεξε προς το παράθυρο του δωματίου προσπαθώντας να διαφύγει (χωρίς τελικά να το καταφέρει).

Τι εκτιμούν οι αστυνομικοί

Από την περαιτέρω έρευνα οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το δίδυμο των ληστών μπορεί να ετοίμαζε και άλλες ληστείες. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 37χρονος έκλεψε στις 19 Νοεμβρίου 2025 ένα αυτοκίνητο από το Ίλιον. Στις 4 Δεκεμβρίου 2025 το κλεμμένο αυτό όχημα βρέθηκε από αστυνομικούς στην Καλλιθέα φέροντας εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν αποκλείεται δηλαδή να χρησιμοποιούνταν σε κάποια ληστεία.

Ο 36χρονος συνεργός του έκλεψε στις 3 Δεκεμβρίου αυτοκίνητο από την Καλλιθέα.

Οι δύο άντρες συνελήφθησαν προ τεσσάρων ημερών για τη ληστεία που έκαναν το βράδυ της 15η Οκτωβρίου 2025 και συγκεκριμένα στις 22.30, όταν προσέγγισαν πεζοί τον 38χρονο υπάλληλο και ταμία της επιχείρησης έξω από το γυμναστήριο της Κηφισιάς. Με την απειλή όπλου του άρπαξαν μία τσάντα πλάτης που είχε 180.000 ευρώ από τις εισπράξεις των γυμναστηρίων.

Επίσης από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του αφαίρεσαν ακόμα μία τσάντα πλάτης με τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ μεγάλου κυβισμού που έφερε πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί από την Άμεση Δράση σε προγενέστερο χρόνο μετά από τροχονομική παράβαση. Έτσι, οι αστυνομικοί δε μπορούσαν να ταυτοποιήσουν για αρκετό καιρό το σκούτερ.

Υπό παρακολούθηση ο ταμίας

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ταμίας ήταν υπό παρακολούθηση για καιρό και οι δράστες ήξεραν ότι μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτό που τους «έκαψε» και οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στη σύλληψή τους ήταν ένα τατουάζ στο δεξί χέρι του ενός εκ των δύο δραστών, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες της Αττικής Οδού. Το χέρι ήταν το μόνο ακάλυπτο σημείο του σώματός του.

Ο ένας από τους δύο ληστές, ηλικίας 37 ετών, μόλις εφτά ημέρες μετά τη ληστεία αγόρασε ένα πολυτελές αυτοκίνητο μάρκας BMW X6 παρότι δεν εμφάνιζε κάποιο σταθερό εισόδημα. Ο συγκεκριμένος άντρας είναι σεσημασμένος για κλοπές οχημάτων.

Ο συνεργός του, ηλικίας 36 ετών, ένα μήνα μετά τη ληστεία αγόρασε ένα αυτοκίνητο μάρκας Smart επίσης χωρίς να εμφανίζει κάποιο σταθερό εισόδημα. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει για ληστείες.

Οι δύο συλληφθέντες απολογούνται σήμερα Δευτέρα στον Ανακριτή.

ieidiseis.gr