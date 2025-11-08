Ληστεία με ομηρία 45 λεπτών στο Μενίδι – Ψέκασαν με σπρέι για να σβήσουν το DNA

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Διαβάστε επίσης

Τα μέλη συμμορίας που πραγματοποίησαν μία πολύ καλά οργανωμένη ληστεία στο Μενίδι, που συνδυάστηκε με ομηρία 45 λεπτών και είχε στόχο ηλικιωμένη γυναίκα, αναζητούν από χθες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iΕidiseis, όλα ξεκίνησαν όταν έξι άτομα με full face κουκούλες εισέβαλαν σε μονοκατοικία στην οδό Τσεβά στο Μενίδι, ακινητοποίησαν τρία άτομα, μία 94χρονη γυναίκα και δύο ανθρώπους από το φιλικό της περιβάλλον που τη φρόντιζαν.

Στη συνέχεια, με την απειλή μαχαιριών έκλεψαν τα κινητά τους τηλέφωνα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου της γυναίκας που φροντίζει την ηλικιωμένη. Οι τρεις από τους ληστές αφαίρεσαν το αυτοκίνητο της γυναίκας αυτής και μετέβησαν με αυτό σε σπίτι στην οδό Αθηνών στο Μενίδι που αποτελεί την κύρια κατοικία της ηλικιωμένης.

Εκεί άρχισαν να ψάχνουν για μετρητά αναστατώνοντας όλα τα δωμάτια, ενώ τελικά απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό. Αίσθηση προκαλεί ότι πριν φύγουν από το διαμέρισμα ψέκασαν το χώρο με ειδικό σπρέι που σβήνει το dna, ενώ το ίδιο έκαναν στη συνέχεια στο κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν. Την ώρα που έφευγαν από την πολυκατοικία της οδού Αθηνών ένοικος τους αντιλήφθηκε και προσπάθησε να τους ακολουθήσει. Εκείνοι ωστόσο μπήκαν γρήγορα μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά οι υπόλοιποι τρεις συνεργοί τους παρέμειναν πίσω στη μονοκατοικία της οδού Τσεβά, κρατώντας ομήρους την 94χρονη και τους δύο ανθρώπους που τη φρόντιζαν για περίπου 45 λεπτά. Όταν ολοκληρώθηκε η «επιδρομή» των συνεργών τους στην κύρια οικία της 94χρονης, εξαφανίστηκαν και αυτοί προς άγνωστη κατεύθυνση. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι έξι δράστες ήταν καλά ενημερωμένοι για το περιβάλλον της ηλικιωμένης και τη στοχοποίησαν πιστεύοντας ότι έχει μετρητά και κοσμήματα στο σπίτι της.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των μελών της συμμορίας είναι σε εξέλιξη από τους έμπειρους αστυνομικούς της Ασφάλειας.