Ι. Πεχλιβανάκης: Από χθες η Αστυνομία σίγουρα φτωχότερη - Ήσουν υπέροχο παιδί.. συνάδελφος..

Γράφει ο Ιωάννης Πεχλιβανάκης

Χρήστο δεν έχω λόγια από Χθές το πρωί..

Η γροθιά των παιδιών του ΠΡΟΚΕΚΑ ΚΟΡΊΝΘΟΥ..

Οι αναρτήσεις των παιδιών στο ΠΡΟΚΕΚΑ γροθιά στο στομάχι.

Ήσουν υπέροχο παιδί.. συνάδελφος..

Τα λόγια φενάκη πλέον.

Να προσέχεις όλη την οικογένεια της αστυνομίας που τίμησες υπηρετώντας, που άοκνα έκανες οτιδήποτε σου ανέθεταν .

Καλή αντάμωση αδερφέ..

Και όπως είπε Γιάννης Δρίμας ..

Τι τραγούδι να σου γράψω.

Από χθες η Αστυνομία σίγουρα φτωχότερη

Πεχλιβανάκης Ιωάννης

Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ