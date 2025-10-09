Λιμενικοί: ταξίδεψαν να παραλάβουν αυτοκίνητα της «κούτας» αλλά επιστρέφουν με …άδεια χέρια

Υπό άλλες συνθήκες σήμερα, 9 Οκτωβρίου, 102 στελέχη του Λιμενικού από υπηρεσίες όλης της χώρας-και της Κρήτης φυσικά- θα παραλάμβαναν από τον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Ναυτιλίας, στον Πειραιά, σε ειδική τελετή, τα 51 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα με συμβατικούς αριθμούς.

Όμως, εντελώς ξαφνικά, στο παρά πέντε της εκδήλωσης, χθες το απόγευμα, και ενώ αρκετά στελέχη του Λιμενικού είχαν ήδη ταξιδέψει στην Αθήνα από διάφορες περιφέρειες της χώρας για να παραβρεθούν στην σημερινή τελετή, αυτή ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ λόγω «έκτακτης σύσκεψης». Έτσι, κατά τους αρμόδιους, η εκδήλωση θα γίνει κάποια άλλη ημέρα-εκτός απροόπτου πάντα- οπότε και τα στελέχη του Λιμενικού θα κληθούν εκ νέου να παραβρεθούν στην …πανηγυρική τελετή.

Μέχρι τότε τα 51 αυτοκίνητα της «κούτας» θα παραμένουν παρκαρισμένα στην σειρά στον χώρο στάθμευσης του υπουργείου Ναυτιλίας και ας έχουν οι λιμενικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα τρομακτικές ανάγκες και ελλείψεις. Όμως είναι και κάτι άλλο που έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση στους λιμενικούς κύκλους.

Ενοχλεί πολύ ότι χωρίς λόγο και αιτία, στην πραγματικότητα, δόθηκαν χιλιάδες ευρώ για οδοιπορικά των στελεχών που ταξίδεψαν από περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας για να φύγουν με «άδεια χέρια» και αυτά είναι χρήματα που δοθούν εκ νέου για τα οδοιπορικά της επόμενης φοράς. Προφανώς «λεφτά υπάρχουν» και το υπουργείο δεν τσιγκουνεύεται…

Από την άλλη, ουκ ολίγοι κάνουν λόγο για απαξιωτική στάση από μέρους του Υπουργείου. Λιμενικοί κύκλοι σχολιάζουν ότι δεν γίνεται για μία «έκτακτη σύσκεψη» να ακυρώνεται η τελετή παράδοσης των οχημάτων που τόσο πολύ χρειάζονται οι υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση, όμως, υπογραμμίζουν ότι τα αυτοκίνητα αυτά θα έπρεπε να παραληφθούν από τους νησιώτες λιμενικούς για προφανείς λόγους.

