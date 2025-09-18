Λιμενάρχης Ηρακλείου: Δύσκολη η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές, αλλά διαχειρίσιμη - BINTEO

Δεν έκρυψε την αγωνία του για τις μεταναστευτικές ροές ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, Νίκος Τσομπάνης μιλώντας σήμερα δημόσια για το θέμα, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον αγιασμό του νεότευκτου σκάφους του Λιμενικού στην πόλη μας. Ωστόσο, τόνισε ότι με τη βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η διαχείριση είναι εφικτή.

Όπως είπε ο κ. Τσομπάνης:

"Από την πρώτη στιγμή έγινε ξεκαθάρο ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού δεν ειναι αποκλειστική ευθύνη του Λιμενικού. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την πίεση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Είχαμε τη στήριξη της Περιφέρειας, των Δήμων, της Αστυνομίας, των εθελοντών μεταξύ άλλων. Χαιρόμαστε να ακούμε ότι γίνονται βήματα. Η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά είναι διαχειρίσιμη μέχρι τώρα. Η 7η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού που μας ενισχύει σε μεγάλο βαθμό, έχουμε καταφέρει έως τώρα να ανταποκριθούμε πλήρως"

Στο μεταξύ, προχωρά η διαδικασία αποσυμφόρησης στα Χανιά, μετά τα σοβαρά επεισόδια το βράδυ της Τρίτης αλλά και την Τετάρτη, και την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη των τοπικών Αρχών. Χθες μεταφέρθηκαν ήδη 200 άτομα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης, άλλα 200 αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας, έτσι ώστε μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει αδειάσει η Αγυιά.

«Από τη Δευτέρα 15/9 φεύγουν καθημερινά περίπου 200 άτομα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα απομακρυνθούν συνολικά 350», δήλωσε η αρμόδια Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, υπενθυμίζοντας πως όσοι φθάνουν στην Κρήτη «θεωρούνται κρατούμενοι βάσει της τροπολογίας που ανέστειλε την εξέταση αιτήσεων ασύλου» και μεταφέρονται σε συγκεκριμένες δομές, όπως Μαλακάσα και Σέρρες.

“Οι λιμενικοί σηκώνουν βάρος πολέμου – Απαραίτητη η ενίσχυση στην Κρήτη”

«Οι λιμενικοί σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος σε συνθήκες πολέμου, τόσο στη θάλασσα κατά τη διάρκεια περισυλλογών, όσο και στη συνέχεια με τη φύλαξη και την καταγραφή των μεταναστών», είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός, παρουσιάζοντας την κατάσταση στην περιοχή. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο οι αφίξεις μεταναστών ξεπέρασαν τις 1.000. Η κ. Βολουδάκη αναγνώρισε, ότι το Λιμενικό έχει ενισχυθεί, αλλά υπογράμμισε ότι «χρειάζεται ακόμη περαιτέρω ενίσχυση με βάση τις αυξανόμενες ροές».

