Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές προσπάθειες των γιατρών του Ευαγγελισμού να την κρατήσουν στην ζωή

Για πενήντα ολόκληρα λεπτά οι γιατροί του Ευαγγελισμού, έδιναν μάχη για να κρατήσουν την Λένα Σαμαρά στη ζωή.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

Κατόπιν τούτου, οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω, εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις.

Όμως, την ώρα που οι γιατροί λάμβαναν το ιατρικό της ιστορικό, η Λένα κατέρρευσε. Υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε άμεσα.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Η οικογένεια Σαμαρά

Facebook / Lena Samara

Ποια ήταν η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, είχε σπουδάσει στο Κολλέγιο Αθηνών και στο City University του Λονδίνου, από όπου είχε αποκτήσει πτυχίο πολιτικού μηχανικού. Επέλεξε να ακολουθήσει το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, και όχι το δρόμο της πολιτικής.

Όσοι γνώριζαν την 34χρονη Λένα, είχαν μόνο τα καλύτερα λόγια να πουν, τόσο για τον λαμπερό χαρακτήρα της, την παιδεία και τους τρόπους της. Η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της, για τον οποίο είχε μεγάλο θαυμασμό.

Η αγάπη της για το τένις

Η αδυναμία της Λένας Σαμαρά ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-HeartPartnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Το 2009, ήταν στο πλευρό του πατέρα της όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και αργότερα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο Κώστα.

cnn.gr