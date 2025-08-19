Α. Λατινοπούλου: «Ντροπή: οι υπάλληλοι της Βουλής να παίρνουν επίδομα επικινδυνότητας, οι στρατιωτικοί ΟΧΙ»

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ καταγγέλλει το προκλητικό σκάνδαλο που εξελίσσεται εις βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με βάση πρόσφατη κυβερνητική απόφαση, οι υπάλληλοι της Βουλής –που εργάζονται σε γραφεία και κλιματιζόμενους χώρους– θα λαμβάνουν επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας». Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικοί που βρίσκονται καθημερινά σε αποστολές υψηλής επικινδυνότητας –από αποναρκοθετήσεις και πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών μέχρι περιπολίες στα σύνορα– εξαιρούνται προκλητικά.

Διαβάστε επίσης

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εμπαίζει για ακόμη μία φορά τους ανθρώπους που φυλάνε Θερμοπύλες. Αντί να τους τιμήσει, τους ταπεινώνει, δείχνοντας πως προτεραιότητά της είναι η βολή των κομματικών ημετέρων μέσα στη Βουλή, και όχι η ζωή και η ασφάλεια εκείνων που υπερασπίζονται την Πατρίδα.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ απαιτεί:

1. Άμεση ένταξη των στρατιωτικών και των ενστόλων στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

2. Καμία καθυστέρηση στην εφαρμογή του επιδόματος των 100€ μηνιαίως που έχει ήδη εξαγγελθεί για τους ενστόλους.

3. Δικαιοσύνη και ισονομία: δεν γίνεται οι γραφειοκράτες να θεωρούνται «εκτεθειμένοι σε κινδύνους» και οι στρατιωτικοί να αντιμετωπίζονται ως επαίτες και αναλώσιμοι.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ στέκεται στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων και θα αναδείξει το ζήτημα σε κάθε βήμα του δημόσιου διαλόγου.

Η αδικία αυτή πρέπει να διορθωθεί ΤΩΡΑ.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο:

Οι στρατιωτικοί δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη και επιβάλλεται να αποδοθεί.