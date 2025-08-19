Διαμαρτυρία για τη μετάθεση Αστυνομικού - Διοικητη Υπηρεσίας

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας για μετάθεση συναδέλφου

Θέμα: Μετάθεση μέλους μας χωρίς αίτημα.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με την πρόσφατη μετάθεση του μέλους μας, Αστυνόμου Α’ κ. Σπυρίδωνα Γκούμα, ο οποίος υπηρετεί ως Διοικητής του Τ.Δ.Ε.Ε. Άργους Μυκηνών από τον Νοέμβριο του 2021.

Επισημαίνουμε ότι η μετάθεση αυτή δεν εντάσσεται στις τακτικές μεταθέσεις, αλλά πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας των προσφυγών, κάτι που δεν αποτελεί συνήθη πρακτική για τοποθετήσεις διοικητών και φανερώνει έλλειψη σεβασμού προς το μέλος μας και την υπηρεσιακή του πορεία.

Η μετάθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς σχετικό αίτημα ή προσωπική επιθυμία του μέλους μας και παρά το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε του έχει ζητηθεί να δώσει εξηγήσεις.

Μάλιστα αυτό που προκαλεί περισσότερο εντύπωση είναι ότι με την μετακίνηση αυτή, μένει κενή η οργανική θέση του Αστυνόμου Α’ που κατείχε το μέλος μας ενώ στην Υπηρεσία που διατάχθηκε να μετακινηθεί, δε θα καλύψει κάποια κενή θέση αλλά θα είναι υπεράριθμος, έχοντας δύο αξιωματικούς ανώτερους από τον ίδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα οικογενειακά του δεδομένα, καθώς είναι πολύτεκνος και πατέρας με ανήλικο παιδί, η Ένωσή μας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μετάθεση χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση του μέλους μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας στέκεται στο πλευρό των μελών της και δεσμεύεται να στηρίξει κάθε νόμιμη πρωτοβουλία που θα διασφαλίζει τα δικαιώματά τους.

Πηγή: argolika.gr