Κύματα τραυμάτισαν δύο λιμενικούς που επιχείρησαν να «λύσουν» κάβους – Ζημιές υπέστη και το υπηρεσιακό όχημα

Υπηρετούντες στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου φέρονται να κλήθηκαν να λύσουν τους κάβους cargo πλοίου της Blue Star, παρά το ότι αρμόδιοι είναι οι καβοδέτες, με αποτέλεσμα τραυματισμό, διακομιδή στο νοσοκομείο και σοβαρές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα

Η εικόνα που προκύπτει από τις πληροφορίες για περιστατικό στο λιμάνι της Ρόδου το βράδυ της Τετάρτης είναι από εκείνες που αναδεικνύουν με σκληρό τρόπο πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην επιχειρησιακή ανάγκη και στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας, 2 λιμενικοί, οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, βρέθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα αντιμέτωποι με τον κίνδυνο, όταν τους ζητήθηκε αρμοδίως να προχωρήσουν σε λύσιμο κάβων cargo πλοίου της Blue Star, μια εργασία που σύμφωνα με το πλαίσιο καθημερινής λειτουργίας στα λιμάνια αποδίδεται στους καβοδέτες.

Διαβάστε επίσης

Το αποτέλεσμα ήταν τραυματισμοί, μεταφορά και των 2 στο νοσοκομείο, αλλά και σημαντικές υλικές ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι 2 λιμενικοί κλήθηκαν να μεταβούν άμεσα στον χώρο πρόσδεσης για να λύσουν τους κάβους του cargo πλοίου.

Η κλήση παρουσιάζεται ως υπηρεσιακή εντολή, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη, καθώς οι ένστολοι δεν βρέθηκαν εκεί ως απλοί παρατηρητές ή για υποβοήθηση, αλλά για να εκτελέσουν πρακτική εργασία χειρισμού κάβων.



Το πρώτο κύμα και ο τραυματισμός εν ώρα εκτέλεσης της εντολής

Τη στιγμή που εκτελούσαν την εντολή τους, φέρεται να χτυπήθηκαν σφοδρότατα από κύμα. Η περιγραφή παραπέμπει σε πλήγμα που δεν περιορίστηκε σε απλή διαβροχή ή απώλεια ισορροπίας, αλλά σε αιφνίδια και βίαιη μεταβολή συνθηκών, ικανή να ρίξει ανθρώπους κάτω, να τους παρασύρει και να δημιουργήσει ακαριαία τραυματισμούς.

Το επεισόδιο δεν φέρεται να σταμάτησε με το πρώτο χτύπημα. Όταν οι 2 λιμενικοί μπήκαν στο υπηρεσιακό όχημα, αναφέρεται ότι τους χτύπησε δεύτερο κύμα.



Από το δεύτερο χτύπημα, τουλάχιστον ο ένας φέρεται να υπέστη τραύμα στον αυχένα και στο κεφάλι. Με αυτά τα δεδομένα, οι 2 λιμενικοί οδηγήθηκαν αμφότεροι στο νοσοκομείο, εξέλιξη που δείχνει ότι η κατάσταση αξιολογήθηκε ως σοβαρή και όχι τυπική.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι σοβαρές ζημιές υπέστη και το υπηρεσιακό όχημα, κάτι που ενισχύει την εικόνα έντασης του φαινομένου.



dimokratiki.gr