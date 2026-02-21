Κύκλος συνομιλιών και υπογραφή προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας για το 2026

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με σύμμαχες και φίλιες χώρες, υπεγράφη στο Κισινάου το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Μολδαβίας», για το έτος 2026.

Το υπόψη ΠΣΣ περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε συνεργασία επί δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης, συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων καθώς επίσης και επιτελικές συναντήσεις.

Η υπογραφή του ΠΣΣ 2026 και το σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον της χώρας μας για την ενδυνάμωση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Μολδαβία.