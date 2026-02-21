PoliceNET of Greece logo
Κύκλος συνομιλιών και υπογραφή προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας για το 2026

15:39 | 21/02/2026

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με σύμμαχες και φίλιες χώρες, υπεγράφη στο Κισινάου το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Μολδαβίας», για το έτος 2026.

Το υπόψη ΠΣΣ περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε συνεργασία επί δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης, συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων καθώς επίσης και επιτελικές συναντήσεις.

Η υπογραφή του ΠΣΣ 2026 και το σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον της χώρας μας για την ενδυνάμωση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Μολδαβία.

