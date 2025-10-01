Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ο παρουσιαστής που "δεν έχει σχέση", ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και οι "αχυράνθρωποι"

Σοβαρές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση του κυκλώματος που μέσω εικονικών τιμολογίων και μιας σειράς από εταιρείες «κελύφη» κατάφερε να βάλει στο χέρι αρκετά εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Σχεδόν 4,5 εκατομμύρια ευρώ καρπώθηκε ο σκληρός πυρήνας του κυκλώματος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενώ έτοιμα προς ανάληψη ήταν ακόμη 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω προκύπτουν μέσα από 350 ύποπτα τιμολόγια που διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, τα 310 τιμολόγια εκτιμάται πως αφορούν δοσοληψίες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο αφενός το αντίθετο και αφετέρου η απόδοση του ΦΠΑ. Πηγές του parapolitika.gr υπογραμμίζουν πως ο σκληρός πυρήνας του κυκλώματος είχε «έτοιμες» αόρατες δοσοληψίες ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες την τελευταία στιγμή ακυρώθηκαν, λόγω αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.



Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Το «σύστημα» που δημιουργήθηκε φέρεται να αποτελείται από δεκάδες εταιρείες «κελύφη», των οποίων τη νομική ευθύνη είχαν «αχυράνθρωποι» και πρόσωπα που βιοπορίζονταν μέσω αυτής της διαδικασίας έναντι ενός μικρού μεριδίου. Πηγές του parapolitika.gr, μάλιστα, ανέφεραν πως μεταξύ των συλληφθέντων και λοιπών εμπλεκομένων υπάρχουν πρόσωπα με χρηματοοικονομικές γνώσεις, όπως λογιστές, αλλά και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το φερόμενο ως αντικείμενο των εταιρειών «κελυφών». Συνολικά 73 ονόματα παρελαύνουν στις γραμμές της υποβλητικής αναφοράς της υπηρεσίας που διενεργεί την προανάκριση, ενώ μέχρι και χθες το βράδυ Τρίτη (30/9) είχαν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις. Ειδικότερα, ανεπίσημες πηγές υποστήριζαν το βράδυ της Τρίτης πως δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες στην πορεία, όσο προχωρά η έρευνα.

Μεταξύ των εμπλεκομένων, πάντως, φέρεται να είναι και πασίγνωστος παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος έχει βρεθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν κάτω από το μικροσκόπιο διάφορων ελεγκτικών μηχανισμών. Ο παρουσιαστής φέρεται να έχει λάβει μέσω εταιρείας με την οποία διατηρεί μετοχική σχέση τουλάχιστον πέντε ύποπτα τιμολόγια τα οποία αφορούν ποσό άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η εταιρεία που παρέλαβε τα επίμαχα τιμολόγια είναι εταιρεία διαχείρισης ιστοσελίδων.

Ο ίδιος ο παρουσιαστής φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, πως οι επιχειρήσεις του έχουν τεθεί υπό καθεστώς ελέγχου πολλές φορές κατά το παρελθόν και πως οι εταιρείες του είναι έτοιμες να ελεγχθούν εκ νέου όποτε το ζητήσουν οι αρμόδιες Αρχές. Ταυτόχρονα, φέρεται να σημειώνει πως το άτομο το οποίο φέρεται να αποτελεί τον αρχηγό του κυκλώματος δεν το γνωρίζει προσωπικά, ενώ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο παραγωγής παιχνιδιών reality.



Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και ο "αχυράνθρωπος"

Από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο των ερευνών έχουν τεθεί δύο αδέλφια, τα οποία εκτιμάται από την ΕΛ.ΑΣ. πως πρόκειται για μέρος του σκληρού πυρήνα του κυκλώματος. Πρόκειται για τον διοικητικό ηγέτη μίας ποδοσφαιρικής ομάδας του Μενιδίου, αλλά και τον αδελφό του, ο οποίος είναι δημοτικός υπάλληλος, αλλά και ενεργός στα κοινά του εν λόγω δήμου. Τα δύο αδέλφια φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα υπερήλικης συγγενούς τους ως «αχυράνθρωπου» προκειμένου να δρουν αναλόγως, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στους διωκόμενους υπάρχει ακόμη ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας, ο οποίος μάλιστα είναι πρόεδρος σε ΠΑΕ που αγωνίζεται στη Super League!

Σπύρος Δαρσινός

parapolitika.gr