Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς ομάδας που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν:

- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση

- Άμεση συνέργεια στην απάτη

- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων

- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.