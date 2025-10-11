Κυκλοφορούσε με πινακίδες…ακινητοποιημένου οχήματος

Συνελήφθη προχθες (9-10-2025) βράδυ σε περιοχή των Ιωαννίνων από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, το οποίο έφερε μόνο την οπίσθια κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.

Κατά τον έλεγχο που επακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα κυκλοφορίας ανήκει σε άλλο όχημα, το οποίο έχει δηλωθεί σε ακινησία, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας του δικού του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.