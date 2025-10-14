Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «All's Fair» με τις Γκλεν Κλόουζ, Kιμ Καρντάσιαν και Ναόμι Γουότς

Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νομικού δράματος «All's Fair», με την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy).

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kιμ Καρντάσιαν (Κim Kardashian), Ναόμι Γουότς (Naomi Watts), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close), Σάρα Πόλσον (Sarah Paulson) και Νίσι Νας-Μπετς (Niecy Nash-Betts).

Ακολουθεί μια «ομάδα γυναικών δικηγόρων, που αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη νομική εταιρεία για να ιδρύσει το δικό της ισχυρό γραφείο. Δυναμικές, ευφυείς και συναισθηματικά πολύπλοκες, καλούνται να διαχειριστούν διαζύγια υψηλού ρίσκου, σκανδαλώδη μυστικά και εύθραυστες συμμαχίες, τόσο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όσο και μεταξύ τους.