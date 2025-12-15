Κρήτη: Εντοπίστηκε ίχνος του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε – Τι αποκαλύπτουν οι γονείς του

Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού αγωνιούν για την τύχη του παιδιού τους. Η εξαφάνισή στην Κρήτη πριν από 8 ημέρες έχει μετατραπεί σε θρίλερ και εκείνοι όσο οι έρευνες δεν αποδίδουν, απευθύνουν εκκλήσεις προς πάσα κατεύθυνση για βοήθεια. Κάθε λεπτό που περνά οι άσχημες σκέψεις στο μυαλό τους κυριαρχούν και η ψυχολογία τους επιβαρύνεται όλο και περισσότερο.

Το Live News παρακολουθεί την εξέλιξη της μεγάλης έρευνας στην Κρήτη, με μια σειρά από μαρτυρίες να αξιολογούνται με προσοχή και να οδηγούν τα βήματα των Αρχών. Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού προσεύχονται πλέον για ένα θαύμα.

Διαβάστε επίσης

«Να μην έχει καταλήξει φοβάμαι», είπε ο πατέρας του.

Το αυτοκίνητο του 33χρονου αγνοούμενου βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, με μηχανική βλάβη, αλλά οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, δεν απέφεραν καρπούς.

«Το αυτοκίνητο βρέθηκε χαλασμένο επάνω στο χωριό», είπε η μητέρα του.

Η δήλωση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού έγινε το βράδυ της Κυριακής 7 Νοεμβρίου. 8 μέρες μετά οι γρίφοι παραμένουν. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Εκείνος το έκανε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Ο πατέρας του αγνοούμενου ωτορινολαρυγγολόγου θυμάται τα γεγονότα με ώρες. Μίλησε, όπως μας λέει, στις 16.00 το απόγευμα εκείνη τη μέρα με το παιδί του και 7 ώρες αργότερα, τα ίχνη του γιου του είχαν χαθεί.

«Με πήρε στις 16.00 και τις 23.00 είχε χαθεί. Στις 20.00 μου λέει μην έρχεσαι τελικά αλλά εγώ είχα κλείσει εισιτήριο».

Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος γιατρός που εργαζόταν στο Βενιζέλειο, βγήκε από το αυτοκίνητό του, όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ. Κανείς δεν ξέρει πού κατευθύνθηκε.

Οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει την περιοχή που κινήθηκε το όχημα του 33χρονου, έχουν αναλύσει εικόνες από κάμερες ασφαλείας, χωρίς όμως να βρεθεί ένα σημάδι ζωής του αγνοούμενου γιατρού.

Οι πρώτες σκέψεις για τα αίτια της εξαφάνισης

Οι γονείς του αγνοούμενου, που είναι επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, φοβούνται ότι πίσω από την εξαφάνιση του γιου τους μπορεί να κρύβονται τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε αλλά και το bullying που είχε δεχθεί από συναδέλφους του.

«Από τα 30 του χρόνια είχε κάποιο πρόβλημα ψυχιατρικό, όχι ιδιαίτερο γιατί ήταν γιατρός και ήταν μάχιμος. Είχε λάβει(αγωγή) και μετά δεν ήθελε να λάβει».

Στη Βενιζέλειο νοσοκομείο που εργαζόταν ο 33χρονος, το τελευταίο διάστημα είχε προστριβές με συναδέλφους, μας λέει η μητέρα του.

«Είχε προηγηθεί κάτι, είχε αναστατωθεί».

Ποια λοιπόν είναι η αλήθεια για την εξαφάνιση του 33χρονου; Πρόκειται για μια ενέργεια που σχεδίασε ο ίδιος ή μήπως έπεσε θύμα ατυχήματος; Γιατί εκείνο το βράδυ δεν περίμενε στο Ηράκλειο να συναντήσει τον πατέρα του;

«Νέα τεχνολογία εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα – Εντοπίστηκε ίχνος του γιατρού»

Η κάθε μαρτυρία τις τελευταίες μέρες αξιολογείται και διασταυρώνεται με προσοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον εντοπισμό των νεκρών ή των αγνοουμένων χρησιμοποιείται ένα νέο σύστημα τεχνολογίας. Μέσω αυτού, όπως λέει στην εκπομπή ο Γεράσιμος Κουρούκλης, υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής Silver Alet, κατάφεραν να βρουν ένα πρώτο ίχνος του γιατρού στο λιμάνι της Σούδας.

Σήμερα το μεσημέρι φαίνεται πως έχει περάσει στα Χανιά και περπατά με μεγάλη ταχύτητα.

Οι ώρες για τους γονείς του 33χρονου αγνοούμενου περνούν αργά και βασανιστικά. Με τις έρευνες να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση 8 μέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση.

megatv.com