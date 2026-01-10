Κρίσεις - Προαγωγές Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων

Το ΣΑΓΕ κατά την 3η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο

(4) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο

β. «Διατηρητέο στον αυτό βαθμό» τον Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα Ιωάννη

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(α) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

(β) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(α) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(β) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο