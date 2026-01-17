Κρίσεις: Παραμένουν στις θέσεις τους, ως Διοικητές, οι Λιάπης και Παπαγεωργίου

Στο πλαίσιο των πρόσφατων κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2026, ο Πύραρχος Ιωάννης Λιάπης παραμένει στη θέση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων, ενώ ο Αντιπύραρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου συνεχίζει να υπηρετεί ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων.

Η παραμονή τους διασφαλίζει σταθερότητα στη διοίκηση και συνέχεια της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.

Πηγή: trikalaopinion.gr

Το Policenet.gr τους εύχεται καλή συνέχεια στα καθήκοντα τους.