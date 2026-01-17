PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Κρίσεις: Παραμένουν στις θέσεις τους, ως Διοικητές, οι Λιάπης και Παπαγεωργίου

10:40 | 17/01/2026

Στο πλαίσιο των πρόσφατων κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2026, ο Πύραρχος Ιωάννης Λιάπης παραμένει στη θέση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων, ενώ ο Αντιπύραρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου συνεχίζει να υπηρετεί ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων.

 

Η παραμονή τους διασφαλίζει σταθερότητα στη διοίκηση και συνέχεια της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.

Πηγή: trikalaopinion.gr 

Το Policenet.gr τους εύχεται καλή συνέχεια στα καθήκοντα τους.

