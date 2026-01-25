Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Το συγκινητικό "αντίο" ενός Αξιωματικού

Αποστρατεύθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ο Δημήτρης Γαλαζούλας, επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, ο μακροβιότερος επικεφαλής της Αστυνομίας που εδρεύει στο Αγρίνιο.

Προήχθη ενόψει αποστρατείας στο βαθμό του Υποστρατήγου.

Ο ίδιος πριν από λίγο σε ανάρτηση του σημείωσε τα εξής:

"Μετά από μια μακρά και γεμάτη διαδρομή 41 ετών στην Ελληνική Αστυνομία, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου. Με αίσθημα συγκίνησης και βαθιάς ευγνωμοσύνης αποχαιρετώ την ενεργό υπηρεσία και την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, την οποία είχα την τιμή να υπηρετήσω ως επικεφαλής τα τελευταία πέντε χρόνια.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Διευθύνσεως , άνδρες και γυναίκες, για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την καθημερινή προσπάθεια κάτω από απαιτητικές συνθήκες. Η στήριξή σας και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επιδείξατε αποτέλεσαν για μένα πηγή δύναμης και υπερηφάνειας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και στους τοπικούς φορείς και την κοινωνία της Ακαρνανίας για τη συνεργασία και τον σεβασμό που εισέπραξα.

Φεύγω γεμάτος αναμνήσεις, εμπειρίες και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπους που θα κρατώ πάντα στην καρδιά μου. Η Ελληνική Αστυνομία δεν ήταν απλώς μια υπηρεσία· ήταν και θα παραμείνει κομμάτι της ζωής μου. Μέσα από αυτή είχα τις δυνατότητα να δημιουργήσω την υπέροχη οικογένειά μου ,την γυναίκα μου και τα τέσσερα παιδιά μου, η οποία πάντα με στήριζε και την λατρεύω. Ελπίζω και εύχομαι να ανταποδώσω όλες αυτές τις μικρές χαρές που δεν έδωσα . Τους το χρωστάω!

Και τέλος θέλω να προσθέσω από καρδιάς

"χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι "