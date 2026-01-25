Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Ποια παράδοση "έσπασε" φέτος

Με μια κίνηση που ανατρέπει τις συνήθειες των τελευταίων χρόνων, ο Γιώργος Δούκης ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, φέρνοντας αέρα ανανέωσης στη διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς για δεκαετίες η παράδοση ήθελε τους επικεφαλής της Κρήτης να προέρχονται από το ίδιο το νησί.

Οι κρίσεις αυτές συνοδεύτηκαν από σημαντικές αποστρατεύσεις, με τον Μανόλη Παπαδάκη να αποχωρεί με τον βαθμό του υποστράτηγου, ενώ και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, Ιωάννης Αμαργιαννιτάκης, έδωσε τέλος στην θητεία του. Παράλληλα, ο Νίκος Σπυριδάκης, που αναβαθμίστηκε σε Αντιστράτηγο, ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, φέρνοντας νέες ισορροπίες και ανακατατάξεις στη διοικητική πυραμίδα της ΕΛΑΣ.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Δούκη δεν είναι απλώς τυπική αλλαγή προσώπου. Σηματοδοτεί μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια της Κρήτης, με τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή να καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα αστυνόμευσης, δημόσιας τάξης αλλά και διαχείρισης σοβαρών επεισοδίων στην ενδοχώρα και τα αστικά κέντρα.

Οι πολίτες και οι φορείς του νησιού παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις πρώτες κινήσεις του νέου επικεφαλής, ενώ οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για το πώς θα αποτυπωθεί η ανατροπή της παράδοσης στην καθημερινή λειτουργία της αστυνομίας.

