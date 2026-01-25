Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ. - Ένας Ταξίαρχος έμεινε στη Στερεά Ελλάδα - Οι δύο που «έφυγαν»

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη.

Στη Στερεά Ελλάδα, από τους τρεις Ταξιάρχους που ήταν επικεφαλής σε ισάριθμες Διευθύνσεις, παραμένει μόνο ο ένας και συγκεκριμένα ο Διευθυντής της ΔΑ Ευβοίας Κωνσταντίνος Πελεκάνος (φωτογραφία), που είναι πολύ πιθανόν - σύμφωνα με πληροφορίες - να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση στην Περιφέρεια, μετά τη μετακίνηση του Υποστράτηγου Χρήστου Παπαφιλίππου στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Οι μέχρι πρότινος Διευθυντές των Διευθύνσεων, Φωκίδας Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τοπάλης και Βοιωτίας Ταξίαρχος Ηλίας Μπακούμης, προάγονται εκτός οργανικών θέσεων σε Υποστράτηγοι και αποστρατεύονται.

Σημειώνουμε ότι ο κ. Τοπάλης εκτελούσε ως αρχαιότερος και χρέη βοηθού ΓΕΠΑΔ Στερεάς και αντικαθιστούσε τον κ. Παπαφιλίππου το τελευταίο διάστημα.

