20 αστυνομικοί τα κατάφεραν εξαιρετικά στην αξιολόγηση της ΕΚΑΜ Κρήτης

Σε υψηλό επίπεδο βρίσκονται οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο ΤΑΕ Μυλοπόταμου, βάσει της αξιολόγησης των στελεχών της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι από τους 21 αστυνομικούς που συμμετείχαν στην εκπαίδευση της ΕΚΑΜ, οι 20 τα κατάφεραν εξαιρετικά και έτσι πήραν «πράσινο φως» για να συνεχίσουν την πορεία τους σε μία «αναβαπτισμένη» πλέον υπηρεσία, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από τις εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Διαβάστε επίσης

Τα στελέχη του ΤΑΕ Μυλοπόταμου δοκιμάστηκαν τις τελευταίες ημέρες τόσο σε επίπεδο φυσικής κατάστασης όσο και σε επίπεδο τεχνικών που έχουν να κάνουν με την σκοποβολή μάχης, τους ελέγχους υπόπτων κλπ

Αυτή την εβδομάδα σειρά έχουν τα στελέχη του ΤΑΕ Μεσσαράς όπου θα ακολουθήσει ανάλογη εκπαίδευση και αξιολόγηση τους από την ΕΚΑΜ Κρήτης, μία υπηρεσία υπόδειγμα σε επίπεδο ήθους και επαγγελματισμού. Από την συγκεκριμένη διαδικασία θα περάσουν όλες οι υπηρεσίες των ΤΑΕ στην Κρήτη που, όπως έχει εξαγγελθεί, θα συνενωθούν με τις ΟΠΚΕ.