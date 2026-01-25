Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: «Αντίο» με ψηλά το κεφάλι από τους Γ. Αμαργιαννιτάκη και Μ. Παπαδάκη

Μετά από μακρά θητεία στην ΕΛ.ΑΣ και έχοντας χαράξει ο καθένας τη δική του πορεία, οι ταξίαρχοι, Γιάννης Αμαργιαννιτάκης και Μανόλης Παπαδάκης, αποχαιρετούν το Σώμα, με το βαθμό του υποστρατήγου λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας. Δύο αξιωματικοί που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην τοπική ΕΛ.ΑΣ.

Ο Γιάννης Αμαργιαννιτάκης ως επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και να διαχειριστεί αρκετά και σοβαρά θέματα. Ο «μπαρμπά-Γιάννης», όπως τον αποκαλεί το προσωπικό, υπήρξε πάντα δουλευταράς, ακέραιος χαρακτήρας. Για εκείνον η λέξη «διπλωματία» ήταν, μάλλον, άγνωστη, και κάποιες φορές μπορεί να δυσαρεστούσε κάποιους, όμως όλοι έχουν να λένε για την εντιμότητα και την ηθική του.

Ο Μανόλης Παπαδάκης, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στις τέσσερις αστυνομικές διευθύνσεις της Κρήτης, είναι ένας αξιωματικός διαφορετικού προφίλ, με τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Να ευχηθούμε και στους δύο καλή αποστρατεία.

