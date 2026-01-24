Κρίσεις: Διατηρητέος ο Υποστράτηγος Λουκάς Θάνος

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων Αστυνομίας, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο έκρινε τους 27 Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (25 Γενικών Καθηκόντων και δύο Ειδικών Καθηκόντων).

Ανάμεσα στους διατηρητέους υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας συμπεριλαμβάνεται και ο Λουκάς Θάνος, ο οποίος υπηρετεί στη θέση του Γενικού Αστυνομικού Δ/ντη Νοτίου Αιγαίου από τον Ιανουάριου του 2023.

Προσεχώς θα γίνει γνωστό αν θα παραμείνει στη συγκεκριμένη θέση ή αν θα μετακινηθεί σε άλλη αστυνομική υπηρεσία.

