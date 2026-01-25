Κρίσεις: Διατηρητέος ο Tαξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον Διοικητή της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρη Καλταμπάνη με καταγωγή από το Παναιτώλιο Αγρινίου, να κρίνεται διατηρητέος στον βαθμό του.

Ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης χαρακτηρίζεται ως πολύ έμπειρος αξιωματικός.

Πρόσφατα μάλιστα στο 1ο συνέδριο Newsauto Talks, ο Διοικητής της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, τόνισε ότι η Αττική καταγράφει μείωση 20% στα θανατηφόρα τροχαία, όμως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η περιορισμένη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις.

Ο ίδιος τόνισε ότι ένα από τα «κλειδιά» για τη βελτίωση της οδικής καθημερινότητας είναι η συχνότερη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς η υπερβολική εξάρτηση από το Ι.Χ. επιβαρύνει δραστικά το οδικό δίκτυο. «Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Τα ΜΜΜ έχουν κόσμο, όμως χρειάζεται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη σε αυτά και να γίνουν ακόμη πιο ελκυστικά», υπογράμμισε.

Το PanaitolioNews του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του.

Πηγή: panaitolionews.blogspot.com

