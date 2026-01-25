PoliceNET of Greece logo
Κρίσεις: Διατηρητέος ο Tαξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης

Σωτήρης Καλταμπάνης
19:14 | 25/01/2026

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον Διοικητή της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρη Καλταμπάνη  με καταγωγή από το Παναιτώλιο Αγρινίου, να κρίνεται διατηρητέος στον βαθμό του.

Ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης χαρακτηρίζεται ως πολύ έμπειρος αξιωματικός. 

Πρόσφατα μάλιστα στο 1ο συνέδριο Newsauto Talks, ο Διοικητής της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, τόνισε ότι η Αττική καταγράφει μείωση 20% στα θανατηφόρα τροχαία, όμως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η περιορισμένη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις. 

Ο ίδιος τόνισε ότι ένα από τα «κλειδιά» για τη βελτίωση της οδικής καθημερινότητας είναι η συχνότερη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς η υπερβολική εξάρτηση από το Ι.Χ. επιβαρύνει δραστικά το οδικό δίκτυο. «Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Τα ΜΜΜ έχουν κόσμο, όμως χρειάζεται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη σε αυτά και να γίνουν ακόμη πιο ελκυστικά», υπογράμμισε. 

Το PanaitolioNews του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του.

Πηγή: panaitolionews.blogspot.com 

Το Policenet.gr του εύχεται επίσης καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
