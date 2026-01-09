Κρίσεις Αξιωματικών: Οι τελευταίες πληροφορίες για την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ - Τι προβλέπει η νομοθεσία για την ανανέωση της θητείας του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένουν την έναρξη των φετινών τακτικών Κρίσεων των Αξιωματικών.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευα του naftemporiki.gr , οι τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ν», δεν αναμένονται αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ούτε μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν ενδείξεις για κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ έγινε γνωστή από κυβερνητικές πηγές από την Τετάρτη (07/01) το βράδυ, κάτι που δείχνει ότι έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.

Κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία

Αναφορικά με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιo, αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι πως η θητεία του θα ανανεωθεί.

Μένει να δούμε αν οι εν λόγω πληροφορίες θα επιβεβαιωθούν ή αν θα υπάρξουν ανατροπές της τελευταίας στιγμής.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη χρονική διάρκεια της θητείας του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Επισημαίνεται πως στην παρ. 1 του άρθρου 79 του πρόσφατου Ν.5187/2025 προβλέπονται τα εξής:

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοίκηση του Σώματος, είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του και επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία δύο (2) ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος. Η ως άνω θητεία λήγει με την έναρξη των τακτικών κρίσεων του έτους συμπλήρωσής της. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία. Η διαδικασία επιλογής Αρχηγού πραγματοποιείται με βάση το π.δ. 24/1997 (Α' 29) και ιδίως το άρθρο 39 αυτού.

