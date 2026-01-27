Κρίσεις: Aστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας o Aθανάσιος Κουλούρης

Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έγιναν οι τοποθετήσεις των αστυνομικών διευθυντών.

Ο Αθανάσιος Κουλούρης αναλαμβάνει την θέση αστυνομικού διευθυντή Μαγνησίας, μετά την τοποθέτηση του ταξίαρχου Γεώργιου Ντιζέ στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας και της Ζωής Ζήνδρου που προήχθη σε ταξίαρχο, στη θέση της υποδιοικήτριας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Με άλλη απόφαση αναμένεται να οριστούν οι αξιωματικοί που θα εκτελούν χρέη υποδιευθυντών και πιθανόν θα φέρουν τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή.

