Κρατούμενος αυτοτραυματίστηκε και επιτέθηκε σε αστυνομικούς μέσα σε Αστυνομικό Τμήμα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025 εντός των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, όταν ένας 29χρονος Παλαιστίνιος κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταχθεί από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Αθηνών προκειμένου να παραστεί την επόμενη ημέρα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ρόδου, προκάλεσε ένταση και φθορές στο χώρο κράτησης.

Ο άνδρας, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση για σοβαρή υπόθεση, προχώρησε σε αυτοτραυματισμό χρησιμοποιώντας αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο τύπου ξυραφιού, προκαλώντας ανησυχία στους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία φύλαξης.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κρατούμενος δεν συμμορφωνόταν στις εντολές των αστυνομικών, επιδεικνύοντας έντονα επιθετική συμπεριφορά. Σε κατάσταση εκνευρισμού, προχώρησε σε φθορές μέσα στα κρατητήρια, εξύβρισε και απείλησε τα μέλη της υπηρεσίας, ενώ στη συνέχεια αντιστάθηκε σθεναρά στην προσπάθεια περιορισμού του.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κρατούμενος έσπασε μια οδοντόβουρτσα και με το πλαστικό αιχμηρό κομμάτι επιχείρησε να τραυματίσει στο πόδι έναν από τους αστυνομικούς. Η επίθεση ωστόσο χαρακτηρίστηκε «απρόσφορη», καθώς δεν προκάλεσε σωματική βλάβη στον αστυνομικό, όμως ανέδειξε τον υψηλό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας κατά τη φύλαξη και μεταγωγή κρατουμένων.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος μετά τον αυτοτραυματισμό του έτυχε των πρώτων βοηθειών και παρέμεινε υπό αυστηρή επιτήρηση. Παράλληλα, τα αντικείμενα που χρησιμοποίησε για την πράξη του, μεταξύ αυτών το ξυράφι και το πλαστικό τεμάχιο της οδοντόβουρτσας, κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν ως πειστήρια στην αρμόδια υπηρεσία.

Η Υπηρεσία του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της πράξης.

Πηγή: dimokratiki.gr