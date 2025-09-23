Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο – Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε ένας 15χρονος στην περιοχή της Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι δύο άτομα τον απήγαγαν, τον ξυλοφόρτωσαν και τον λήστεψαν, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, όλα συνέβησαν χθες το πρωί, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όταν δύο κουκουλοφόροι τον άρπαξαν και με τη βία τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο, τύπου βαν, ενώ κατά τη διαδρομή τον χτύπησαν και του απέσπασαν 50 ευρώ που είχε πάνω του.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, τον απείλησαν απαιτώντας εκβιαστικά να τους καταβάλει 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων.

Λίγο πριν τον αφήσουν ελεύθερο πέταξαν τη ζακέτα του θύματος και το κινητό τηλέφωνό του. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης καταγγέλλοντας όσα είχαν συμβεί.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δύο απαγωγέων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει από τον ανήλικο να του δώσει χρήματα. Οι έρευνες για τον δεύτερο δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.