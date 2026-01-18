Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Η αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα κορυφώνεται, καθώς συμπληρώθηκαν δέκα ημέρες από την τελευταία της εμφάνιση.

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στις μετακινήσεις της πριν χαθεί.

Οι λιμενικοί αναλύουν υλικό από κάμερες παρακολούθησης και καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να διευκρινίσουν αν κάποιο τρίτο πρόσωπο την επηρέασε ή αν η Λόρα επιχείρησε να ξεφύγει από δύσκολη κατάσταση.

Η φωτογραφία της έχει τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία δημόσιων χώρων, ενώ η μητέρα της εμφανίζει την εικόνα της σε περαστικούς ζητώντας βοήθεια. Ταυτόχρονα, αξιολογούνται καταθέσεις από συμμαθήτριές της, που αναφέρουν συζητήσεις της Λόρας για κακοποίηση από τον πατέρα της, καθώς και στοιχεία από το οικογενειακό παρελθόν της στη Γερμανία.

Δύο σενάρια εξετάζουν οι αρχές.

Το πρώτο προβλέπει ότι η ανήλικη εξαφανίστηκε με τη συνδρομή αγνώστου προσώπου. Συγκεκριμένα, μόλις έφτασε με ταξί στον Ζωγράφου, συνδέθηκε σε δίκτυο WiFi και έστειλε μήνυμα σε κάποιον.

Το δεύτερο σενάριο αναφέρει ότι η Λόρα κατάφερε να απομακρυνθεί κρυφά από τον Ζωγράφου και ενδεχομένως από τη χώρα.

Οι έλεγχοι εντείνονται στις πτήσεις προς τη Γερμανία, ενώ η πλήρης αποχή της από επικοινωνία με οικείους υποδηλώνει οργανωμένο σχέδιο, περιπλέκοντας την υπόθεση.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί αναμένουν δεδομένα από παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με προτεραιότητα την εύρεσή της και την κατανόηση των συνθηκών εξαφάνισης.

