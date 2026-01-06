Κόμμα με το οποίο θα κατέβει στις εκλογές ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε τη Δευτέρα (05/01) και επίσημα κόμμα, το οποίο θα κατέβει στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Σε συνέντευξη της στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος.

Διαβάστε επίσης

Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

Ανέφερε ακόμα ότι, αυτό το κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε μέχρι εδώ με τελικό στόχο την κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελές. Επανέλαβε πως τον ηγέτη θα τον δείξουν οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν και συμπλήρωσε ότι δεν θα κάνει ανακοινώσεις για το όνομα του κόμματος.

ertnews.gr