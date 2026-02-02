Κολομβία:Νεκρός από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών

Ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία της Clan del Golfo--του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία--πέθανε από πνιγμό όταν ναυάγησε πλεούμενο στο οποίο επέβαινε, κατά πληροφορίες που επιβεβαίωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Γκονσαλίτο», καταζητείτο από τις αρχές των ΗΠΑ, που ήθελαν να τον δικάσουν για διακίνηση ουσιών.

Η Clan del Golfo, η οργάνωση στην οποία αποδίδονται οι μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης από την Κολομβία, χαρακτηρίστηκε το 2025 «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον. Το τρέχον διάστημα πάντως διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο στο εμιράτο του Κατάρ.

Ο Άλβαρο Χιμένες, επικεφαλής διαπραγματευτής διορισμένος από τον πρόεδρο Πέτρο, επιβεβαίωσε στο AFP τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών. Το πλεούμενο στο οποίο είχε επιβιβαστεί ανατράπηκε στον νομό Κόρδοβα (βόρεια) και ο δεύτερος στην ιεραρχία της συμμορίας πνίγηκε, εξήγησε.

Οι κολομβιανές αρχές των καταζητούσαν για να τον προσαγάγουν σε δίκη για σωρεία εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, εξαναγκαστικών εκτοπισμών πληθυσμών, διακίνηση όπλων, εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και εκβιάσεις.

Την 5η Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Πέτρο αποδέχθηκε στο Κατάρ να συνεχιστούν οι συνομιλίες προκειμένου η Clan del Golfo να αφοπλιστεί και να αποκατασταθεί η ηρεμία σε περιοχές που λυμαίνεται.

Οι διαπραγματεύσεις εγγράφονται στο πλαίσιο πολιτικής με σκοπό να αφοπλιστούν όλες οι ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία και να αποκατασταθεί η ειρήνη στη χώρα, που μέχρι σήμερα όμως δεν έχει φέρει σημαντικούς ή χειροπιαστούς καρπούς.

Η Clan del Golfo, που γεννήθηκε στις στάχτες ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων, πιστεύεται πως διαθέτει 6.000 ως 7.000 μαχητές και συνεργάτες, κατά επίσημες εκτιμήσεις.

Το καρτέλ έχει υποστεί ήττες τα τελευταία χρόνια, ιδίως τη σύλληψη και την έκδοση το 2022 στις ΗΠΑ του ηγέτη του Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, ή «Οτονιέλ», που χαρακτηριζόταν από αναλυτές ο Πάμπλο Εσκομπάρ αυτού του αιώνα. Εκτίει ποινή 45 χρόνων κάθειρξης.