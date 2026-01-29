Οι δυνάμεις ασφαλείας της Κολομβίας σκότωσαν πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ της χώρας

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Κολομβίας σκότωσαν πέντε μέλη του Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χθες Τετάρτη, μερικές ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνάντηση των δυο ηγετών, που έχει προγραμματιστεί να γίνει την 3η Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, η Μπογοτά και η Ουάσιγκτον σκοπεύουν να συζητήσουν πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών εξαγόμενων από την Κολομβία, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ήταν ηγετικό στέλεχος του Clan del Golfo στην Καραϊβική, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Πέδρο Σάντσες μέσω X.

Συνολικά πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο συνελήφθησαν, είπε χθες Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Η Κολομβία και οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, όμως η διμερής σχέση γνώρισε εντάσεις αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κατηγόρησε τον κολομβιανό ομόλογό του πως δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές οργανώσεις κι έφθασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «βαρόνο των ναρκωτικών».

Με φόντο τις αντεγκλήσεις και τις αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στους δυο ηγέτες, ιδίως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, η Ουάσιγκτον επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο, τον πρώτο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που προέρχεται από την αριστερά. Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο σηματοδοτεί πάντως διπλωματική αποκλιμάκωση.

Η κυβέρνηση Πέτρο διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Clan del Golfo στο Κατάρ, στο πλαίσιο της πολιτικής που είχε σκοπό να αφοπλιστούν όλες οι ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία (παρατάξεις ανταρτών, ακροδεξιοί παραστρατιωτικοί, καρτέλ...) όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Ο κολομβιανός πρόεδρος επέκρινε έντονα και επανειλημμένα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στη Βενεζουέλα.

Στις αρχές του μήνα, μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Μπογοτά ανακοίνωσε κατόπιν πως οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να διεξαχθούν κοινές ενέργειες εναντίον του ELN, της αρχαιότερης οργάνωσης ανταρτών στην Κολομβία, που ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των συνόρων με τη Βενεζουέλα.