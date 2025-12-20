Κοινωνικές δράσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας - ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής συγκέντρωσης ειδών που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας συγκέντρωσε, για μία ακόμη χρονιά, διάφορα είδη, ως συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους συνανθρώπους μας.

Ειδικότερα:

στο Βόλο, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές και αστυνομικοί της Διεύθυνσης, παρέδωσαν τα είδη που συγκεντρώθηκαν, με την αρωγή των συνδικαλιστικών οργανώσεων-σωματείων αστυνομικών, στο ίδρυμα «Άσπρες Πεταλούδες».

στα Τρίκαλα , ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Ταξίαρχος Δημήτριος Μήτραινας, και αστυνομικοί της Διεύθυνσης, προσέφεραν τα συγκεντρωθέντα είδη στο Ενιαίο Συσσίτιο Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μετεώρων «Ο Άγιος Παΐσιος».

στην Καρδίτσα, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, Αστυνομικός Διευθυντής Απόστολος Περιστέρης και αστυνομικοί της Διεύθυνσης, συναντήθηκαν με εκπρόσωπο του συλλόγου «ΦΛΟΓΑ» – παράρτημα Καρδίτσας, για την παράδοση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και ειδών.

Οι παραλήπτες εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες και ευχές στους αστυνομικούς.

Μέσα από τις προαναφερόμενες δράσεις, επιβεβαιώνεται, για ακόμη μία φορά, το κοινωνικό πρόσωπο και η ευαισθησία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.