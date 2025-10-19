Κλείνει την καριέρα του με μετάλλιο ο ανθυπαστυνόμος της ΟΠΚΕ Χρήστος Φωτιάδης

Μια σημαντική διάκριση κατάφερε ο Θεσσαλονικιός αθλητής του Tae kwon do, Χρήστος Φωτιάδης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του αγωνίσματος στο Ιεσόλο της Ιταλίας. Ο Έλληνας αθλητής μας έκανε υπερήφανους, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στις ομαδικές μάχες στην κατηγορία του.

Ο Χρήστος, ο οποίος υπηρετεί ως ανθυπαστυνόμος στην Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ασχολείται με το άθλημα από το 1983. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκε.

Τη συγκινητική ανακοίνωση έκανε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δηλώνοντας ότι αφιερώνει το μετάλλιο στη σύζυγό του. «Σήμερα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό μου. Κάθε φορά κάποιας επιτυχίας μου το Μετάλλιο το αφιέρωνα σε κάποιον από τον αθλητικό μου χώρο που συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθειά μου να πετύχω το όνειρό μου. Το τελευταίο μου όμως Μετάλλιο το αφιερώνω δικαιωματικά στη σύζυγό μου Μαρία Βαφειάδου που ήταν από την αρχή μου έως και τώρα δίπλα μου σε κάθε λύπη, χαρά, παραξενιά μου, με υπομονή, με χαμόγελο, πάντα σε όλες τις επιλογές μου. Στις ιδιοτροπίες μου που ήταν πάρα πολλές, γιατί όταν πηγαίνεις για έναν μόνο στόχο και τον πιο υψηλό, αυτές είναι πολλές. Στο αφιερώνω λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς για όλα» έγραψε.

