Κινητοποίηση διαμαρτυρίας στην Πανόρμου - Διμοιρίες της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο

Kινητοποίηση ενάντια στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Πανόρμου.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν οργανώσεις και συλλογικότητες που στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό.

«Κλούβες» των ΜΑΤ καθώς και πολυάριθμες διμοιρίες έχουν κλείσει τον δρόμο και δεν επιτρέπουν στους διαδηλωτές να κινηθούν προς την Ισραηλινή πρεσβεία.

Σημειώνεται ότι τη συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ισραήλ, τη διοργανώνει η «Israel-Greece Friendship Association», ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: newsbeast.gr