Το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Κάιλι Τζένερ στο «The Moment» της Charli XCX

Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) μετά το διάσημο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» θα κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη νέα ταινία της Charli XCX, με τίτλο «Τhe Moment», για λογαριασμό της A24.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια του «Brat» ανακοίνωσε το νέο της πρότζεκτ, το οποίο βασίζεται σε δική της ιδέα μέσω ενός εντυπωσιακού κλιπ, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, θα υποδυθεί μία ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί «την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία σε αρένες».