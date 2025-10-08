Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη διαρρήκτη στο Μαρούσι

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Μαρούσι, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην οδό Νερατζιωτίσσης στο Μαρούσι.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στους γύρω δρόμους, από τη Νερατζιωτίσσης έως την περιοχή του σταθμού ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και σε στενά κάθετα στην οδό Μαρίνου Αντύπα.

Στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης, ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο συνελήφθη έπειτα από σύντομη πεζή καταδίωξη, χάρη και στη συνδρομή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας. Ο δράστης, ένας 32χρονος Αλβανός, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, ενώ εναντίον του αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για απόπειρα κλοπής.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι άγνωστο άτομο είχε μετακινήσει το εγκαταλειμμένο όχημα, το οποίο τελικά εντοπίστηκε από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στην οδό Ήρας 60, στο Ηράκλειο Αττικής. Το αυτοκίνητο, που βρέθηκε κλειδωμένο, θα μεταφερθεί για έλεγχο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δεύτερου ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

