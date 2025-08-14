Κίνα-cobots AUBO: Τα ρομπότ ανθρώπινης συνεργασίας μπορούν όχι μόνο να σκέπτονται, αλλά και να αισθάνονται

Με δύο αγγίγματα σε μία οθόνη αρχίζει να παίζει απαλή μουσική ενώ ένας ρομποτικός βραχίονας αρχίζει να κάνει μασάζ.

“Είναι τόσο άνετο”, λέει με χαμόγελο ένας καλεσμένος. “Θα μπορούσα να μείνω εδώ όλη την ημέρα”. Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο μηχάνημα-ρομπότ.

Έχει αναπτυχθεί από την κινεζική εταιρία AUBO (Beijing) Robotics Technology Co., Ltd, και είναι ένα ρομπότ ανθρώπινης συνεργασίας ή cobot, που έχει την ικανότητα να αισθάνεται, να προσαρμόζεται και ν’ αντιδρά στα ερεθίσματα των συνθηκών που το περιβάλλουν.

Το αναφερόμενο ρομπότ αντιπροσωπεύει ένα νέο ορόσημο στην αυτοματοποίηση: την ενσωματωμένη νοημοσύνη. Πρόκειται για μηχανές που όχι μόνο σκέπτονται, αλλά μπορούν να αισθανθούν.

“Καλώς ήρθατε στο νέο πρόσωπο της κινεζικής βιομηχανικής παραγωγής. Δεν είναι ο άνθρωπος κατά της μηχανής, αλλά ο άνθρωπος μαζί με μία μηχανή”, δήλωσε ο Τιαν Χουά υψηλόβαθμος διευθυντής στο τμήμα εμπορικής προώθησης της AUBO.

Παλαιότερα, τα cobot ήταν περιορισμένα στις εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής, ενώ τώρα η παρουσία τους επεκτείνεται στους τομείς της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, αλλά και φιλοξενίας.

Καθώς η Κίνα μετεξελίσσεται προς τη γενική αναπτυξιακή κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης που ωθείται από την καινοτομία, εταιρίες όπως η AUBO επανατοποθετούν τα cobot όχι ως να είναι ανταγωνιστές στις θέσεις εργασίας, αλλά ως συνεργάτες, απελευθερώνοντας νέα δυναμική για τις μικρές επιχειρήσεις, για τους καταρτισμένους εργαζόμενους, αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας.