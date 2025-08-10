Καινοτομία & Ασφάλεια: Νέες Πυράντοχες Πόρτες ΜΟΒΙΑΚ

Η ΜΟΒΙΑΚ σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα για Ελλάδα και Κύπρο τις Νέες Πυράντοχες Πόρτες με Κρυφό Πλαίσιο που ταιριάζουν σε κάθε σας ανάγκη.

Πρόκειται για ιδιαίτερα καλαίσθητες πόρτες που ξεχωρίζουν σε εμφάνιση και διαθέτουν μη ορατό πλαίσιο με κρυφούς μεντεσέδες.



Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του βιομηχανικού τομέα.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το νέο Κατάλογο Πορτών της ΜΟΒΙΑΚ!

ΠΟΡΤΕΣ PLANA

Πρόκειται για Ξύλινες Πυράντοχες Πόρτες, ιδανικές για εσωτερικούς χώρους. Έχουν πυραντίσταση κατηγορίας ΕΙ 30 ή μπορούν να παραχθούν και χωρίς πυραντίσταση. Διαθέτουν ελαφρύ σκελετό, μη ορατό πλαίσιο με κρυφούς μεντεσέδες και υπάρχει διαθεσιμότητα σε ποικίλους χρωματισμούς και φινιρίσματα. Επίσης, διαθέτουν διπλό λάστιχο στην κάσα για αυξημένη ηχομόνωση.



Η ιδιότητα της αντιστρεψιμότητας που διαθέτουν σε συνδυασμό με το εύρος διαστάσεων που μπορούν να κατασκευαστούν τις καθιστά ευέλικτες στην επιλογή τους.

Ιδανική επιλογή για ξενοδοχεία και κατοικίες με προαιρετική επιλογή την τοποθέτηση ηλεκτρονικής κλειδαριάς με έξυπνη κάρτα και μηχανισμού στεγανοποίησης δαπέδου.

ΠΟΡΤΕΣ ENCORE

Πρόκειται για Χωνευτές Πόρτες Πυρασφάλειας, μεταλλικές με δυνατοτητα επένδυσης τους με ποικίλους χρωματισμούς, φινιρίσματα και ευρύ φάσμα διαστάσεων κατασκευής τους, οι οποίες, ομοίως με τις Plana, διαθέτουν μη ορατό πλαίσιο με κρυφούς μεντεσέδες με επαναφορά, ενσωματωμένο μηχανισμό στεγανοποίησης δαπέδου και δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικής κλειδαριάς με έξυπνη κάρτα.



Πιστοποιημένες για κατηγορίες πυραντίστασης ΕΙ60/120 και συνοδευόμενες από δυο διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ιδανικές για ξενοδοχεία, βιομηχανικά γραφεία, κατοικίες ή άλλους λειτουργικούς χώρους πολλαπλών χρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2821063222.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο link mobiakfire.com.

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. έχει έδρα τα Χανιά Κρήτης και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα στο χώρο της Πυρόσβεσης και του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Εκτός από την εγχώρια δραστηριότητα της, πραγματοποιεί εξαγωγές σε πάνω από 110 χώρες σε όλο τον κόσμο, πράγμα που τη καθιστά και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Με πίστη στις αξίες της και αμείωτο πάθος για τον τομέα που υπηρετεί, συνεχίζει εδώ και 48 χρόνια μια πορεία συνεχώς ανοδική.

Μάθετε όλη την ιστορία της εταιρείας στο mobiak.com.