Κηφισός: Άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα, παρασύρθηκε από φορτηγό και διαμελίστηκε - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να έπεσε από πεζογέφυρα, χάνοντας τη ζωή του.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 02:15, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λίγο πριν την έξοδο της Πέτρου Ράλλη. Κατά την πτώση του, ο άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό και διαμελίστηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Σπύρος Δαρσινός

parapolitika.gr