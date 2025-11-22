Κηφισιά: Συνελήφθη γνωστός τράπερ και ο μάνατζέρ του

Έλεγχος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στην Κηφισιά οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που επέβαιναν σε διερχόμενο αυτοκίνητο, ανάμεσά τους και γνωστός τράπερ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:40, στη συμβολή των οδών Ιλισίων και Αιολίας. Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., που θεώρησαν πως το όχημα είναι ύποπτο, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Σε αυτό επέβαιναν δύο άνδρες. Ο 23χρονος έλληνας τράπερ και ο 21χρονος μάναντζέρ του, αλβανικής υπηκοότητας.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κάνναβης καθώς και έναν τρίφτη.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πηγή: thetoc.gr