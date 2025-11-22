Μισθολόγιο Αστυνομικών: Τι διεκδικούν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Η ενημέρωση που ακολουθεί εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστες μας:

Στις 02-10-2025 περίπου 500 απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) υπέβαλαν αίτηση για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης, ώστε να κριθεί αν ο νομοθέτης οφείλει να τους αναγνωρίσει ενδιάμεση μισθολογική κατηγορία, καθώς δεν υφίσταται νομολογία για το συγκεκριμένο αίτημά τους.

Διαβάστε επίσης

Στις 21-11-2025 το Συμβούλιο της Επικράτειας έκανε δεκτό το αίτημά τους για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης, ορίζοντας ως εισηγήτρια της υπόθεσης, την Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κα Ραφτοπούλου Βαρβάρα.

Τούτο διότι οι απόφοιτοι του ΤΕΜΑ επικαλούνται ότι στο άρθρο 124 του νόμου 4472/2017 προκύπτει η ένταξη στην ίδια μισθολογική κατηγορία (Β' κατηγορία) αποφοίτων λυκειακής - μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αστυφυλάκων - Υπαξιωματικών - Ανθυπαστυνόμων με το σύστημα προ πανελλαδικών εξετάσεων και προ του 1995), με αποφοίτους ρητώς αναγραφόμενης στον νόμο ως ανώτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δηλαδή, το Κράτος στον νόμο 5246/2025 που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 07-11-2025 και αφορά το φορολογικό σύστημα - ειδικά μισθολόγια, ενέταξε στην Β' μισθολογική κατηγορία, τους αποφοίτους λυκειακής - μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους αποφοίτους ρητώς αναγραφόμενης στον νόμο ως τυπικά και ουσιαστικά ανώτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι με τους αποφοίτους του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά παράβαση εκ μέρους της Πολιτείας των αρ. 1941-2/2025 αποφάσεων του ΣτΕ.

Με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του ΣτΕ, διαπιστώθηκε οριστικά και αμετάκλητα η παράλειψη του κανονιστικού νομοθέτη να προβλέψει για τους κατόχους τίτλων σπουδών ανώτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδική κατηγορία, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τούτο διότι η εξομοίωση των αποφοίτων καλλιτεχνικών ανωτέρων σχολών, με τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καθιστούσε τους τίτλους που χορηγούν οι σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ισοδύναμους με τους τίτλους που χορηγούν φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά παράβαση της οριζόμενης στην παρ. 7 του άρθρο 16 του Συντάγματος κατοχύρωση της εκπαίδευσης ανώτερης βαθμίδας.

Εν προκειμένω, με τον νόμο 1481/1984 ιδρύθηκε η Σχολή Αστυφυλάκων, η οποία από ιδρύσεως της έως και το εκπαιδευτικό έτος 1994-1995 λειτουργούσε σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 88 του π.δ. 585/1985, με την φοίτηση των εκπαιδευομένων αστυνομικών να διαρκεί έως ένα εκπαιδευτικό έτος και να θεωρείται λυκειακή - μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με την ψήφιση του Ν. 2226/1994, επήλθαν ριζικές αλλαγές τόσο στον τρόπο εισαγωγής ιδιωτών στις παραγωγικές Σχολές όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού. Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω Νόμου καταρτίσθηκε και εκδόθηκε το π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», το οποίο εφαρμόζεται, με ορισμένες τροποποιήσεις, από το εκπαιδευτικό έτος 1995-1996 έως και σήμερα.

Η Σχολή Αστυφυλάκων από το έτος 2012 έως και σήμερα ανήκει ρητά στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) ανήκει ρητώς στην ανώτερη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4249/2014, όταν και καταργήθηκε με το άρθρο 86 του νόμου 4962/2022. Με το άρθρο 145 του νόμου 5187/2025 το άρθρο 86 του νόμου 4962/2022 καταργήθηκε (αναβίωση ρητής διάταξης για τους αποφοίτους του ΤΕΜΑ).

Ύστερα από τα ανωτέρω προκύπτει ζήτημα αντισυνταγματικής ένταξης των αποφοίτων του ΤΕΜΑ στη Β' μισθολογική κατηγορία, ενώ την εκπροσώπηση τους έχει αναλάβει ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Πάνος Λαζαράτος.

Για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν κατατεθεί ερωτήσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ο εισηγητής της ΝΔ κος Κόνσολας, όταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο, εισηγήθηκε την αποκατάσταση της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξιωματικών.