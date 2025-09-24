Το Kia XCeed έχει νέους κινητήρες έως 180 ίππων και αυτόματο κιβώτιο στην τιμή του μηχανικού

Η Kia αναβαθμίζει το XCeed, με μια σειρά από νέους, προηγμένους υβριδικούς κινητήρες 115 ίππων που είναι διαθέσιμοι σε μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7DCT, ενώ για τους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων, η νέα γκάμα διαθέτει και κινητήρες που προσφέρουν ισχύ 150 και 180 ίππων.

Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο της Kia με την τολμηρή σχεδίαση και τον σπορ χαρακτήρα καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε προφίλ οδηγού, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις, μειωμένες εκπομπές ρύπων και αυξημένη αποδοτικότητα. Αυτό όμως που κάνει την πρόταση του νέου Kia XCeed πραγματικά ασυναγώνιστη είναι ότι μπορεί κάποιος να το αποκτήσει με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στην ίδια τιμή με εκείνη του μηχανικού.

