Κατερίνα Σπυριδάκη: Στον «αέρα» το Πυροσβεστικό και Αστυνομικό Μέγαρο

Τρία Υπουργεία, καμία ευθύνη, καμία απάντηση, ανέφερε η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη

Διαβάστε επίσης

Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ– Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και την επιχειρησιακή επάρκεια των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Τάξης στον Νομό Λασιθίου: την ανέγερση Πυροσβεστικού και Αστυνομικού Μεγάρου στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η Ερώτηση αφορούσε ένα έργο απολύτως αναγκαίο και θεσμικά ώριμο. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει παραχωρήσει δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο οικόπεδο άνω των 10.000 τ.μ., με αποκλειστικό και ρητό σκοπό την ανέγερση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου. Η δωρεά έχει γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και συνοδεύεται από δεσμευτικό όρο πενταετίας, εντός της οποίας το έργο οφείλει να έχει τουλάχιστον δημοπρατηθεί, διαφορετικά η δωρεά λύεται και το ακίνητο επιστρέφει στον Δήμο.

Με την Κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Βουλευτής Λασιθίου ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το χρηματοδοτικό εργαλείο, τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης και τις ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί μια κρίσιμη υποδομή για την περιοχή. Ένα έργο που αφορά άμεσα την Πολιτική Προστασία σε έναν Νομό με αυξημένους κινδύνους από φυσικές καταστροφές και έντονα επιχειρησιακά φορτία.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία, ωστόσο, αποτυπώνουν μια εικόνα πλήρους ασάφειας, διάχυσης ευθυνών και απουσίας σχεδίου.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παραδέχεται ότι ακόμη «δρομολογούνται ενέργειες για την εξεύρεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης». Δηλαδή, δύο χρόνια μετά την αποδοχή της δωρεάς, το έργο δεν διαθέτει εξασφαλισμένους πόρους, δεν έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί ότι δεν έχει διασφαλίσει ούτε το βασικό προαπαιτούμενο για την έναρξη του έργου.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από την πλευρά του, αναφέρει ότι το έργο «έχει τη δυνατότητα άμεσης πρότασης για ένταξη σε ΣΔΙΤ», ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται «εναλλακτικά σχήματα χρηματοδότησης μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων». Με άλλα λόγια, το έργο δεν είναι ενταγμένο, δεν είναι χρηματοδοτημένο και παραμένει σε ένα ασαφές στάδιο διερεύνησης, την ώρα που ο χρόνος της δωρεάς συνεχίζει να τρέχει.

Το πλέον αποκαλυπτικό στοιχείο, ωστόσο, προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Μονάδας ΣΔΙΤ. Εκεί καταγράφεται ρητά ότι «έως σήμερα δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας πρόταση για την ανέγερση “Πυροσβεστικού και Αστυνομικού Μεγάρου” στον Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου». Δηλαδή, δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση, κανένας φάκελος, καμία επίσημη πρωτοβουλία.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει ότι χρηματοδοτικά το έργο βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Δεν πρόκειται για καθυστέρηση ωρίμανσης, αλλά για πλήρη απουσία θεσμικής εκκίνησης. Κανένα Υπουργείο δεν εξηγεί ποιος είχε την ευθύνη να καταθέσει την πρόταση και δεν το έκανε. Κανένα Υπουργείο δεν απολογείται για το γεγονός ότι έχουν ήδη χαθεί δύο πολύτιμα χρόνια από την πενταετή προθεσμία της δωρεάς.

Τρία Υπουργεία απάντησαν. Κανένα δεν είπε τι θα γίνει. Κανένα δεν ανέλαβε ευθύνη. Κανένα δεν δεσμεύτηκε σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο έργο Πολιτικής Προστασίας σαν μια γραφειοκρατική εκκρεμότητα, την ώρα που αφορά την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Σε έναν Νομό που δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση και αυξημένους φυσικούς κινδύνους, αυτή η αδράνεια δεν είναι ουδέτερη. Είναι πολιτική επιλογή.

Η Βουλευτής Λασιθίου ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, μέχρι να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις, σαφές σχέδιο και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Γιατί οι υποδομές Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Τάξης δεν γίνεται να παραμένουν «στον αέρα» και να χάνονται μέσα σε αόριστες διατυπώσεις και κυβερνητική ακινησία.

Πηγή: cretaone.gr