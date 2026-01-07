Κατερίνα Σπυριδάκη: Αποψίλωση προσωπικού και de facto κλείσιμο της Σχολής Αστυφυλάκων Σητείας

Με νέα Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, επανέρχεται στο μείζον ζήτημα της συνεχιζόμενης απαξίωσης και του de facto κλεισίματος του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Σητείας, ένα θέμα για το οποίο έχει πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει σαφείς, συγκεκριμένες και πολιτικά υπεύθυνες απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Την εν λόγω Κοινοβουλευτική Πρωτοβουλία συνυπογράφει και ο Βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Μουλκιώτης.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, «το ζήτημα της επαναλειτουργίας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Σητείας έχει τεθεί επανειλημμένα με αλλεπάλληλες Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μέχρι σήμερα σαφής, συγκεκριμένη και πολιτικά υπεύθυνη απάντηση», ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Μάρτιο του 2024 είχε ζητηθεί ξεκάθαρη τοποθέτηση για το μέλλον της Σχολής, με το Υπουργείο να περιορίζεται σε γενικές αναφορές περί δημοσιονομικών και οργανωτικών λόγων, χωρίς καμία δέσμευση για τη Σητεία.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη αναδεικνύει εκ νέου την άνιση μεταχείριση της Σητείας, καταγράφοντας ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα «επαναλειτουργούσαν ή ιδρύονταν Σχολές Δοκίμων Αστυφυλάκων σε άλλες περιοχές της χώρας», ενώ για τη Σητεία προβαλλόταν ως ανυπέρβλητο εμπόδιο ένα κόστος εργασιών ύψους 250.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «διατέθηκαν εκατομμύρια ευρώ για κτηριακές παρεμβάσεις αλλού, την ώρα που για τη Σητεία προβαλλόταν κόστος 250.000 ευρώ ως ανυπέρβλητο εμπόδιο».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες απαντήσεις του Υπουργείου με εκτενή στατιστικά στοιχεία, «δεν διευκρινίζεται εάν υφίσταται πολιτική απόφαση για τη μη επαναλειτουργία του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας, δεν εξηγούνται τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων αποκλείεται η Σητεία από τον σχεδιασμό λειτουργίας των Σχολών, ούτε παρουσιάζεται οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή χρηματοδοτικός σχεδιασμός».

Η νέα αυτή Κοινοβουλευτική Παρέμβαση έρχεται να αναδείξει και ένα ποιοτικά νέο και εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο: την απόσπαση και των τριών στελεχών που υπηρετούν σήμερα στο Τ.Δ.Α. Σητείας. Όπως τονίζεται στην Ερώτηση, «η πλήρης αποψίλωση μιας Υπηρεσίας από το σύνολο του προσωπικού της δεν μπορεί να εκληφθεί ως ουδέτερη διοικητική πράξη», αλλά «συνιστά de facto εντολή σιωπηρού κλεισίματος της Σχολής».

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο λειτουργίας της Σχολής «η τοπική οικονομία ενισχυόταν με ποσό που υπερέβαινε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ», ενώ οι δόκιμοι συνέβαλλαν ουσιαστικά στην κάλυψη λειτουργικών κενών των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου, μέσω της πρακτικής τους άσκησης στο Αστυνομικό Τμήμα Σητείας και στο αεροδρόμιο. Η επιλογή αυτή, όπως επισημαίνεται, «δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τεχνική ή υπηρεσιακή, αλλά συνιστά μια βαθιά πολιτική απόφαση με άμεσες συνέπειες στην ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ισότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

Υπάρχει ή όχι πολιτική απόφαση για τη μη επαναλειτουργία και τον οριστικό τερματισμό της λειτουργίας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας;

Με ποια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια αποκλείεται η Σητεία από τον σχεδιασμό λειτουργίας των Τ.Δ.Α., ενώ επαναλειτουργούν ή ιδρύονται Σχολές σε άλλες περιοχές της χώρας;



Για ποιο λόγο δεν έχει αξιοποιηθεί η θετική γνωμοδότηση Επιτροπής για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων της Σητείας;

Έχει προβλεφθεί ή απορριφθεί ρητά χρηματοδότηση για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης (εκτιμώμενου κόστους 250.000 ευρώ) και με ποια απόφαση;

Πώς δικαιολογείται η απόσπαση και των τριών στελεχών που υπηρετούν στο Τ.Δ.Α. Σητείας και πώς αυτή συνάδει με την υποχρέωση διασφάλισης της ασφάλειας των πολιτών;

Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός του Υπουργείου για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στον Νομό Λασιθίου, πέραν των προσωρινών και αποσπασματικών λύσεων;

Πηγή: creta24.gr