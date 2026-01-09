Κατερίνα Καζάνη: Ζητείται η ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης

Αναφορά κατέθεσε η Βουλευτής Ευβοίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κα Κατερίνα Καζάνη, την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας, στην οποία αναδεικνύονται σοβαρά λειτουργικά και επιχειρησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας και το Τμήμα Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Στην επιστολή καταγράφονται η έντονη υποστελέχωση των υπηρεσιών, η υπερεργασία του προσωπικού, η μη χορήγηση ρεπό, καθώς και σοβαρές ελλείψεις στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα προβλήματα που αφορούν τα υπηρεσιακά οχήματα, πολλά εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά μηχανικά προβλήματα ή στερούνται βασικού εξοπλισμού, όπως ασυρμάτων. Παράλληλα, τίθενται σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ, τα οποία, αντί να καλύπτουν κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες πρώτης γραμμής, φέρονται να έχουν διατεθεί σε επιτελικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, επισημαίνεται η κτηριακή ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων, τόσο ως προς τη φύλαξη των υπηρεσιακών οχημάτων όσο και ως προς τις συνθήκες κράτησης, οι οποίες δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Ζητείται η ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας με επαρκές προσωπικό, η διασφάλιση αξιόπιστης ασύρματης επικοινωνίας σε όλα τα υπηρεσιακά οχήματα, η διερεύνηση και, εφόσον απαιτείται, η αποκατάσταση της προβλεπόμενης χρήσης των χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΣΠΑ οχημάτων, καθώς και η ουσιαστική επίλυση του κτηριακού προβλήματος.

Πηγή: tvstar.gr