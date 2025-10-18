Καταυλισμοί Ρομά: Τι δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοϊδης για τους διαμεσολαβητές που προσλαμβάνονται

O Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στο Ρ/Φ ΣΚΑΪ 100,3 και στην εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη», μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ζήτημα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς Ρομά.

Ο κ. Υπουργός, αφού ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένα πολύ βαρύ κύμα εγκληματικότητας, το οποίο προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 70-75% από τη συγκεκριμένη κατηγορία, υπενθύμισε πως σε λίγες μέρες, μέσα στους οικισμούς εγκαθίστανται οι ένοπλοι, εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι, όπως είπε «θα κάνουν δύο πράγματα.

Το ένα είναι η πρόληψη, με περιπολίες μέσα στους οικισμούς, με διάλογο με τους πολίτες, εκεί τους ΡΟΜΑ πολίτες, αλλά ταυτόχρονα και σύνταξη δικογραφιών εκεί που βεβαιώνονται αδικήματα».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «μέσα στους οικισμούς, προσλαμβάνουμε και 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα είναι μαζί με τους αστυνομικούς και θα έχουν τον ρόλο της επαφής με τους ανθρώπους, έτσι ώστε να λύνονται ειρηνικά, αποτρεπτικά πολλά προβλήματα, για να μην δημιουργούνται συγκρούσεις. Όμως, δεν υπάρχει πλέον απολύτως καμία περίπτωση να αναβληθεί ή να ανασταλεί ή να ανακοπεί αυτό».