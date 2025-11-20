Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2026

Κατατέθηκε, στην Ολομέλεια, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2026.

Διαβάστε επίσης

Μαζί με τον προϋπολογισμό του 2026 και την εισηγητική του έκθεση κατατέθηκε η έκθεση των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η ετήσια έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και οι δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει. Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του προϋπολογισμού επιδόσεων οικονομικού έτους 2026. Επιπλέον κατατέθηκε ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός του κράτους οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι ότι είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ενημέρωσε το Σώμα ότι πέρα από το καθιερωμένο usb, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή QR code στο cloud και ότι από του χρόνου το usb καταργείται.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αφού παρέλαβε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά τον προϋπολογισμό του 2026, ανακοίνωσε ότι η συζήτησή του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνει σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025. Στην Ολομέλεια η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 θα αρχίσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.