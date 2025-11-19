Αγωγή 50.000 ευρώ κατά Αστυνομικού

Πριν από λίγες ημέρες, η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε στα δικαστήρια με αντίδικο έναν αστυνομικό, ο οποίους αντιμετώπιζε την κατηγορία ότι είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τις προσωπικές της στιγμές.

Διαβάστε επίσης

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», η Έλενα Κρεμλίδου έχει καταθέσει αγωγή ύψους 50.000 ευρώ εις βάρος του αστυνομικού για ηθική βλάβη.

Το ποσό που τυχόν επιδικαστεί, η Έλενα Κρεμλίδου σκοπεύει να το προσφέρει σε σωματείο στην Πάτρα που στηρίζει τις κακοποιημένες γυναίκες.