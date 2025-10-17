Σήμερα το πρωί, στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, πραγματοποιήθηκε η κατάταξη 36 Δοκίμων Αστυφυλάκων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους νέους Δόκιμους, οι οποίοι ξεκινούν σήμερα μια απαιτητική και ιδιαίτερα σημαντική πορεία, με αποστολή την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο τους.